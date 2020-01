Mercati europei riflessivi. Giù Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.mentre gli investitori torneranno a guardare alle trimestrali a stelle e strisce, iniziate ieri dalle banche.L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,20%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.546,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 58,19 dollari per barile.Aumenta di poco lo spread, che si porta a +161 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,36%.Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,08%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,13%, poco mossa Parigi, che mostra un -0,13%.; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 25.978 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,09%); guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,3%).Buona la performance a Milano dei comparti beni per la casa (+1,86%), sanitario (+1,06%) e alimentare (+0,98%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori bancario (-0,96%), costruzioni (-0,94%) e beni industriali (-0,91%).di Piazza Affari, vola Moncler, con una marcata risalita del 3,27%.Bilancio decisamente positivo per Amplifon, che vanta un progresso dell'1,77%.Buona performance per Campari, che cresce dell'1,16%.Seduta senza slancio per Nexi, che riflette un moderato aumento dello 0,99%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -3,71%.Sessione nera per Ferragamo, che lascia sul tappeto una perdita del 2,18%.Spicca la prestazione negativa di Fiat Chrysler, che scende dell'1,54%.Unipol scende dell'1,33%.di Milano, Falck Renewables (+3,91%), Maire Tecnimont (+3,10%), Banca Generali (+3,00%) e Banca Ifis (+1,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Zignago Vetro, che continua la seduta con -2,60%.In caduta libera doValue, che affonda del 2,16%.Calo deciso per Mondadori, che segna un -1,9%.Sotto pressione ASTM, con un forte ribasso dell'1,57%.