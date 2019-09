Mercati europei riflessivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con gli investitori ancora presi dalle recenti riunioni di politica monetaria dellae della, che hanno deciso entrambe per un taglio del costo del denaro di 25 punti base.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,106. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,33%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 58,67 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,87%.ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia mentre Parigi passa di mano sulla parità., mentre il FTSE Italia All-Share rimane a 24.137 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,19%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori alimentare (+0,63%) e assicurativo (+0,47%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti tecnologia (-0,81%), materie prime (-0,80%) e sanitario (-0,61%).di Milano, troviamo Mediobanca (+1,36%), Prysmian (+1,05%), Campari (+0,61%) e ENI (+0,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Buzzi Unicem, che prosegue le contrattazioni a -1,11%.Giornata fiacca per STMicroelectronics, che segna un calo dello 0,96%.Piccola perdita per Diasorin, che scambia con un -0,94%.Tentenna Tenaris, che cede lo 0,80%.del FTSE MidCap, Piaggio (+2,69%), Tinexta (+2,30%), ASTM (+2,15%) e IREN (+1,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Biesse, che prosegue le contrattazioni a -1,29%.Sotto pressione Inwit, con un forte ribasso dell'1,04%.Sostanzialmente debole Cementir, che registra una flessione dello 0,94%.Si muove sotto la parità Danieli, evidenziando un decremento dello 0,76%.