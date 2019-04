Mercati europei prudenti. Milano aspetta S&P

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si chiude senza grandi direzioni la seduta odierna per le principali borse europee, dove Piazza Affari è rimasta prudente in. I volumi sono stati contenuti nell'ultima sessione della settimana post pasquale.I listini azionari del Vecchio Continente sono stati condizionati dai dubbi sulla crescita economica espressi, la viglia, dalla, nel consueto bollettino mensile. Tra i principali fattori del rallentamento economico globale, gli investitori vedono la Brexit e laSul mercato Forex, lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,22%. L'Oro, in aumento (+0,84%), raggiunge 1.287,6 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 62,95 dollari per barile, in forte calo del 3,47%.Scende lo spread, attestandosi a +260 punti base, con un calo di 9 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,58%.composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,27%. Piatta Londra, che tiene la parità. Performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,21%., con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 21.738 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,86 miliardi di euro, con un incremento del 20,00%, rispetto ai precedenti 1,55 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,54 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 201.487, rispetto ai precedenti 157.255.Su 217 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 107 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 92 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 18 azioni del listino milanese.sanitario (+1,61%), telecomunicazioni (+1,49%) e chimico (+1,33%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti materie prime (-3,19%), tecnologia (-1,78%) e beni per la casa (-1,10%).di Milano, troviamo Amplifon (+2,39%), Telecom Italia (+2,25%), Fineco (+1,95%) e Recordati (+1,89%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Saipem, che ha chiuso a -3,59%.In apnea STMicroelectronics, che arretra del 2,02%.Al Top tra le azioni italiane a, Carel Industries (+2,45%), CIR (+2,06%), SOL (+2,04%) e Tinexta (+1,68%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Salini Impregilo, che ha archiviato la seduta a -5,32%.