Mercati europei prudenti con petrolio in rally

(Teleborsa) - Milano è debole anche oggi, insieme alle altre Borse di Eurolandia, dopo che la vigilia sono scivolate ai minimi dalla scorsa estate. Ancora chiusa, per il terzo giorno consecutivo, la Borsa russa. Volano intanto le materie prime con i prezzi del Brent che aggiornano i massimi dal 2013 oltre i 111 dollari e il gas in rialzo del 7% oltre i 131 euro.

Nel frattempo, gli investitori guardano ai nuovi negoziati odierni tra Russia e Ucraina per arrivare a un cessate il fuoco, anche se non ci sono ancora certezze sull'eventuale incontro. Gli operatori di borsa attendono anche il discorso del numero uno della Fed, Jerome Powell, previsto nel pomeriggio.



Sul mercato valutario, Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,106. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.937 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 6,47%.



Avanza di poco lo spread, che si porta a +152 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,48%.



Tra gli indici di Eurolandia Francoforte scende dello 0,87%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,65%; piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,66%. Giornata "no" per la Borsa italiana, in flessione dello 0,90% sul FTSE MIB, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 26.362 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Tenaris, che vanta un incremento del 3,23% sulla scia del continuo rincaro dei prezzi del greggio.



Effervescente Prysmian, con un progresso del 2,97%.



Sostenuta Pirelli, con un discreto guadagno dell'1,74%.



Buoni spunti su Saipem, che mostra un ampio vantaggio dell'1,55%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su A2A, che prosegue le contrattazioni a -3,57%.



Calo deciso per Intesa Sanpaolo, che segna un -3,33%.



Crolla STMicroelectronics, con una flessione del 3,04%.



Vendite a piene mani su Iveco Group, che soffre un decremento del 2,96%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Saras (+2,99%), Reply (+2,24%), Maire Tecnimont (+1,73%) e Sesa (+1,69%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Piaggio, che continua la seduta con -4,36%.



Pessima performance per Fincantieri, che registra un ribasso del 4,34%.



Sessione nera per FILA, che lascia sul tappeto una perdita del 3,36%.



In perdita Brembo, che scende del 3,13%.