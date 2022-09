Mercati europei proseguono positivi

(Teleborsa) -, che proseguono il trend positivo degli ultimi giorni, in attesa die dati dell'inflazione USA.Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,016. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.727 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 88,59 dollari per barile.Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +225 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,90%.guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,30%, poco mosso Londra, che mostra un +0,16%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,36%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 22.713 punti, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 24.718 punti.Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,09%); sulla stessa linea, sulla parità il FTSE Italia Star (-0,13%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Telecom Italia, che vanta un incremento del 3,42%.Effervescente Fineco, con un progresso del 2,23%.Ben impostata Unipol, che mostra un incremento dell'1,81%.Tonica Azimut che evidenzia un bel vantaggio dell'1,49%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian, che prosegue le contrattazioni a -0,81%.Tentenna Pirelli, con un modesto ribasso dello 0,74%.Al Top tra le azioni italiane a, Maire Tecnimont (+2,77%), Wiit (+2,51%), GVS (+2,38%) e Caltagirone SpA (+1,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Sanlorenzo, che continua la seduta con -5,20%.Sensibili perdite per El.En, in calo del 4,30%.In apnea Saras, che arretra del 2,70%.Antares Vision scende dell'1,72%.