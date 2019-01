Borse europee positivi, Milano in rialzo

Ultimo aggiornamento: 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, eccezion fatta per Londra, che seguono la scia di Wall Street nonostante la delusione dell'indice Ifo tedesco sul sentiment degli affari.Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota 245 punti base, mostrando un piccolo calo di 5 punti base, mentre il rendimento del Btp a 10 anni si attesta al 2,65%.bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dell'1,36%, Londra è stabile, riportando un misero -0,14%, buona performance per Parigi, che cresce dell'1,11%.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Buzzi Unicem, che vanta un incremento del 4,53%. Effervescente STMicroelectronics, con un progresso del 4,43%. Incandescente BPER, che vanta un incisivo incremento del 4,37%. In primo piano Azimut, che mostra un forte aumento del 4,13%. Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Ferrari, che ha terminato le contrattazioni a -1,07%. Giù A2A -0,99%. Fiacca Pirelli, che mostra un piccolo decremento dello 0,79%.Technogym (+6,28%), Reply (+4,23%), Salini Impregilo (+4,14%) e Mediaset (+3,62%).