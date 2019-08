Mercati europei positivi proseguono il rimbalzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che proseguono il rimbalzo intrapreso in avvio dopo varie sedute consecutive di ribassi. Andamento rialzista anche per Piazza Affari. Gli investitori guardano al segnale positivo giunto questa mattina dalla Cina, con le esportazioni aumentate a luglio, nonostante l'escalation delle tensioni con gli Stati Uniti. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, dove i petroliferi mostrano una buona performance grazie al recupero del prezzi del greggio.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,12. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%., con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,72%.In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +209 punti base, con un forte incremento di 12 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,52%.buona performance per Francoforte, che cresce dello 0,79%. Resta vicino alla parità Londra (+0,18%), mentre Parigi avanza con un discreto guadagno dell'1,20%., con il FTSE MIB che sale dello 0,52% a 20.646 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti tecnologia (+2,14%), costruzioni (+1,68%) e viaggi e intrattenimento (+1,43%).Il settore media, con il suo -0,76%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano Buzzi Unicem, che mostra un forte aumento del 2,92%.Decolla STMicroelectronics, con un importante progresso del 2,55%.In evidenza Saipem, che mostra un forte incremento del 2,39%.Tra le banche, buoni spunti su Fineco, che mostra un ampio vantaggio dell'1,82%. I più forti ribassi, invece, si verificano su BPER, che continua la seduta con -2,65%.del FTSE MidCap, Technogym (+3,17%), Fincantieri (+2,69%), Tinexta (+2,32%) e Banca Ifis (+2,26%). Giù Datalogic, -7,41%. Pessima performance per Gima TT (-3,99%) e per IMA (-3,69%): le rispettive assemblee approvano il progetto di fusione.