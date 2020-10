Mercati europei positivi. Piazza Affari si allinea a rimbalzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, complice il buon andamento dei Future USA che indicano un rimbalzo per Wall Street. Il contesto europeo resta però dominato ancora da numerose, relative alla crescita deidi Covid ed allaSeduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,171. Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,67%.andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +1,02%, ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dell'1,40%, ottima performance per Parigi, che registra un progresso dell'1,55%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 19.208 punti.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di BPER, che mostra un rialzo del 5,22%.Su di giri Fiat Chrysler (+3,44%) dopo i dati delle immatricolazioni europee.Acquisti a piene mani su Moncler, che vanta un incremento del 3,42%.Effervescente DiaSorin, con un progresso del 2,86%.La peggiore è Pirelli, che prosegue le contrattazioni a -1,20%.Piccola perdita per Unicredit, che scambia con un -0,73%.del FTSE MidCap, Tinexta (+7,18%), Mutuionline (+4,26%), GVS (+2,98%) e Brunello Cucinelli (+2,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Enav, che continua la seduta con -2,67%.Affonda ASTM, con un ribasso del 2,20%.Crolla FILA, con una flessione del 2,07%.Vendite a piene mani su Danieli, che soffre un decremento del 2,01%.