Mercati europei positivi. Piazza Affari si accoda

(Teleborsa) -, grazie ai positivi dati cinesi pubblicati nella notte e alla buona performance dei mercati asiatici. Si attende però l'indice, mentre già si guarda alla, che inizia stasera e si concluderà domani con le decisioni di politica monetaria.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +146 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,98%.trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,66%, e Parigi avanza dello 0,23%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 19.884 punti.di Piazza Affari, brilla Fiat Chrysler, con un forte incremento (+6,36%), e la controllante Exor, che registra un progresso del 4,07% dopo la review dell'accordo di fusione con PSA.Exploit di Leonardo, che mostra un rialzo del 2,54%.Buoni spunti su Moncler, che mostra un ampio vantaggio dell'1,73%.Sul fronte opposto Banca Generali, che cede l'1,31%.Seduta negativa per Amplifon, che mostra una perdita dell'1,28%.Piccola perdita per Banca Mediolanum, che scambia con un -0,99%.Tentenna Poste, che cede lo 0,53% dopo la multa Antitrust.Tra i, Sesa (+2,27%), Brunello Cucinelli (+1,78%), Datalogic (+1,76%) e Tod's (+1,66%).In rosso Avio, che prosegue le contrattazioni a -3,92%.Seduta drammatica per Saras, che crolla del 2,13%.Sotto pressione ERG, che accusa un calo dell'1,95%.Scivola RCS, con un netto svantaggio dell'1,75%.