Mercati europei positivi. Piazza Affari fra i migliori

(Teleborsa) -, che oggi hanno tratto spunto dallesul fronte geopolitico e della Brexit. A sostenere i mercati anche il, che conferma una politica ultra accomodante. Supporto anche dalle numeroseL'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,112. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +131 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,92%.giornata positiva per Francoforte, che sale dello 0,55%, buoni spunti su Londra, che mostra un ampio vantaggio dello 0,85%, seduta buona per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,39%., con il FTSE MIB in aumento dello 0,83%.di Piazza Affari, decolla STMicroelectronics, con un importante progresso del 6,06% dopo i risultati trimestrali e la conferma di un Buy da Kepler Cheuvreux.In evidenza Saipem, che mostra un forte incremento del 4,89%, anch'essa alle prese con i conti. Per la engineering company una conferma del Buy da Kepler Cheuvreux (TP a 6,5 euro) e Jefferies (TP a 5 euro). Piace soprattutto la conferma dell'arrivo di un dividendo ventilata dal CEO Stefano Cao.Ben impostata Mediobanca, che mostra un incremento dell'1,92%, che ha appena annunciato conti molto positivi.Tonica Leonardo che evidenzia un bel vantaggio dell'1,42%.La peggiore è Nexi, che continua la seduta con -1,56%.Cedente Atlantia, che registra un ribasso dell'1,14%.Seduta negativa per UBI Banca, che mostra una perdita dell'1,12%.Si muove sotto la parità Telecom Italia, evidenziando un decremento dello 0,82%.