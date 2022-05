Mercati europei positivi orfani di Wall Street

(Teleborsa) - Bilancio positivo a fine giornata per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. La Borsa di New York, invece, è rimasta chiusa per festività. I mercati europei, in particolare i titoli del settore lusso, hanno beneficiato della decisione da parte della Cina di allentare alcune delle più severe restrizioni contro la pandemia.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,46%. A maggio l'inflazione tedesca è aumentata più del previsto, su livelli che non vedeva da quasi 50 anni, spinta dall'aumento dei prezzi dell'energia. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,19%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,99%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +193 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,98%.



Nello scenario borsistico europeo buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dello 0,79%, piatta Londra, che tiene la parità: ben impostata Parigi, che mostra un incremento dello 0,72%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che termina a 24.809 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 26.876 punti.

Il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,89 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 1,72 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,44 miliardi di azioni, rispetto ai 0,54 miliardi precedenti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Interpump (+4,47%), Moncler (+4,18%), Telecom Italia (+3,14%) e Poste Italiane (+2,19%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Unipol, che ha terminato le contrattazioni a -0,83%.



Sostanzialmente debole Italgas, che registra una flessione dello 0,75%.



Si muove sotto la parità Hera, evidenziando un decremento dello 0,74%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Sanlorenzo (+5,22%), GVS (+5,16%), OVS (+4,57%) e Maire Tecnimont (+4,46%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su SOL, che ha chiuso a -1,96%.



Contrazione moderata per Cementir Holding, che soffre un calo dello 0,88%.



Sottotono UnipolSai che mostra una limatura dello 0,69%.



Deludente Italmobiliare, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:



Lunedì 30/05/2022

09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,2%)

09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (preced. 8,3%)

10:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 36,9%)

10:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 4%)

11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 104,9 punti; preced. 104,9 punti).