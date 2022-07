Mercati europei positivi nel giorno della Fed

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB, nel giorno della Federal Reserve, in attesa di capire quanto l'istituto guidato da Jerome Powell sarà aggressivo sui tassi.

Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,21%. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,40%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +1,1%.



In salita lo spread, che arriva a quota +244 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,32%.



Tra i listini europei resta vicino alla parità Francoforte (+0,02%), si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,43%; bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,27%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 21.278 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 23.344 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta Nexi che segna un importante progresso del 7,82%.



Vola Unicredit, con una marcata risalita del 6,16% dopo conti del secondo trimestre oltre le attese del consensus e l'aumento della guidance sul 2022.

Brilla STMicroelectronics, con un forte incremento (+2,54%).



Ottima performance per Iveco, che registra un progresso del 2,05%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Italgas, che ottiene -2,39%.



Seduta negativa per DiaSorin, che mostra una perdita dell'1,95%.



Sotto pressione A2A, che accusa un calo dell'1,78%.



Scivola Inwit, con un netto svantaggio dell'1,60%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Tod's (+2,26%), Ariston Holding (+2,03%), Buzzi Unicem (+1,98%) e Danieli (+1,71%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fincantieri, che prosegue le contrattazioni a -7,62%.



Scende Mfe B, con un ribasso del 2,96%.



Crolla Acea, con una flessione del 2,22%.



In rosso Mfe A, che evidenzia un deciso ribasso del 2,00%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:



Mercoledì 27/07/2022

08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 80 punti; preced. 82 punti)

10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 5,4%; preced. 5,6%)

14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,5%; preced. 0,7%)

14:30 USA: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,8%)

16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,5%; preced. 0,7%).