Mercati europei positivi nel giorno della Fed

Mercoledì 28 Luglio 2021, 11:00

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, nel giorno in cui si conclude la riunione della Federal Reserve. Gli addetti ai lavori si attendono una conferma dell'attuale politica monetaria, ma attendono indicazioni dal numero uno della banca centrale statunitense, Jerome Powell, per capire le prossime mosse dell'istituto nei mesi a venire.



Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,181. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.801,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,45%.



Invariato lo spread, che si posiziona a +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,62%.



Tra i mercati del Vecchio Continente bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,23%, sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,20%, e guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,62%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,49% a 25.210 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,47%, portandosi a 27.682 punti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben comprata STMicroelectronics, che segna un forte rialzo del 2,00%.



Leonardo avanza dell'1,52%.



Si muove in territorio positivo Unipol, mostrando un incremento dell'1,32%.



Denaro su Telecom Italia, che registra un rialzo dell'1,19%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler, che continua la seduta con -4,12%.



Scivola Prysmian, con un netto svantaggio dell'1,16%.



Fiacca Banca Generali, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.



Discesa modesta per Azimut, che cede un piccolo -0,77%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Falck Renewables (+2,40%), Autogrill (+2,38%), ENAV (+1,92%) e Danieli (+1,75%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su De' Longhi, che ottiene -1,26%.



Pensosa Maire Tecnimont, con un calo frazionale dello 0,98%.



Tentenna Webuild, con un modesto ribasso dello 0,93%.



Piccoli passi in avanti per B.F, che segna un incremento marginale dello 0,55%.