Mercati europei positivi. Milano maglia rosa con le banche

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia con l'attenzione degli investitori che resta concentrata anche sui contagi da Covid-19 mentre scoppia lo scontro tra i Paesi UE dopo il veto posto da Polonia, Ungheria e Slovena sui fondi del Recovery Plan. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB, sostenuto dalla buona performance delle banche sul riaccendersi del risiko bancario.



Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.865,9 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 42 dollari per barile.



Invariato lo spread, che si posiziona a +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,60%.



Tra le principali Borse europee bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,46%; sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,56%. Guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,56%. Giornata di rialzi per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,89%.



Si distinguono a Piazza Affari i settori materie prime (+1,67%), bancario (+1,59%) e chimico (+1,44%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo BPER (+4,74%), Unipol (+4,10%), Banco BPM (+3,53%) e Leonardo (+2,00%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari, che continua la seduta con -0,81%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Anima Holding (+4,81%), Brunello Cucinelli (+3,59%), Tod's (+2,85%) e Enav (+2,67%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Saras, che ottiene -0,61%.



Tentenna Juventus, che cede lo 0,57%.

