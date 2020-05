Mercati europei positivi, Milano inclusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. L'andamento positivo è anche per Piazza Affari. Il sentiment degli investitori resta condizionato dai timori per una seconda ondata di infezioni da coronavirus e per la fase di recessione globale. Sullo sfondo pesano anche le nuove tensioni USA-Cina.Sul mercato valutario, stabile il cross Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,081. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%.(Light Sweet Crude Oil) (+3,34%), che raggiunge 28,48 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +233 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,79%.incandescente Francoforte, che vanta un incisivo incremento dell'1,51%. Ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dell'1,17%. Parigi avanza dello 0,94%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,96%.In luce sul listino milanese i comparti alimentare (+2,73%), telecomunicazioni (+2,50%) e materie prime (+1,78%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto media, che riporta una flessione di -0,52%.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano Telecom Italia, che mostra un forte aumento del 3,38%.Decolla Exor, con un importante progresso del 3,06%.In evidenza Campari, che mostra un forte incremento del 2,94%.Svetta Fiat Chrysler che segna un importante progresso del 2,37%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Unipol, che prosegue le contrattazioni a -1,31% nel giorno in cui ha annunciato i conti del primo trimestre 2020.Tentenna Ferragamo, con un modesto ribasso dello 0,57%.Giornata fiacca per Juventus, che segna un calo dello 0,57%.Tra i, Aeroporto di Bologna (+4,11%), Garofalo Health Care (+4,05%), Danieli (+3,71%) e Technogym (+3,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Mondadori, che continua la seduta con -4,43%.Vendite a piene mani su RCS, che soffre un decremento del 2,14%.Pessima performance per Saras, che registra un ribasso del 2,07%.Soffre Maire Tecnimont, che evidenzia una perdita dell'1,48%.