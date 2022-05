Mercati europei positivi. Focus su dati macro e Cina

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Come le borse asiatiche, anche i mercati europei beneficiano del fatto che la Cina ha allentato alcuni delle più severe restrizioni contro la pandemia. Intanto, il capo economista della BCE, Philip Lane, ha detto che Francoforte dovrebbe alzare i tassi di interesse con incrementi di 25 punti base a luglio e settembre.

Sul fronte macroeconomico, è risultata sostanzialmente stabile la fiducia dell'economia dell'Eurozona nel mese di maggio 2022. Ad aprile, i prezzi alla produzione dell'industria italiana sono aumentati dello 0,2% su base mensile e del 35,3% su base annua. L'inflazione ha accelerato in Spagna nel mese di maggio.



Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,077. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.858,8 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 115,8 dollari per barile.



Balza in alto lo spread, posizionandosi a +199 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,03%.



Nello scenario borsistico europeo sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,68%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e Parigi avanza dello 0,72%.



Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,23%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 26.970 punti.



In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+1,43%); come pure, su di giri il FTSE Italia Star (+1,75%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di Moncler, che mostra un rialzo del 3,71%.



Su di giri Interpump (+3,35%).



Acquisti a piene mani su Saipem, che vanta un incremento del 2,24%.



Effervescente Campari, con un progresso del 2,02%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Hera, che continua la seduta con -1,82%.



Snam scende dell'1,68%.



Calo deciso per Inwit, che segna un -1,58%.



Sotto pressione A2A, con un forte ribasso dell'1,58%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, MARR (+4,25%), Sanlorenzo (+4,21%), Ferragamo (+3,89%) e El.En (+3,70%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Rai Way, che prosegue le contrattazioni a -1,39%.



Si muove sotto la parità UnipolSai, evidenziando un decremento dello 0,92%.



Contrazione moderata per Ascopiave, che soffre un calo dello 0,77%.



Sottotono SOL che mostra una limatura dello 0,65%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti:



Lunedì 30/05/2022

09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,2%)

09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (preced. 8,3%)

10:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 36,9%)

10:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 4%)

11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 104,9 punti; preced. 104,9 punti).