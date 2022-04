Mercati europei positivi. Focus su BCE e trimestrali

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. A Piazza Affari spicca la performance di Atlantia, dopo che è arrivata l'ufficializzazione dell'OPA lanciata dalla famiglia Benetton e dal fondo statunitense Blackstone. Il corrispettivo è stato fissato a 23 euro per ciascuna azione portata in adesione e l'obiettivo dell'OPA è la revoca delle azioni da Euronext Milan.

A livello si stanno registrando delle trimestrali in chiaroscuro. Hermes guadagna terreno dopo che le sue vendite trimestrali hanno battuto le attese, spinte dal forte appetito per i suoi accessori di lusso, mentre Ericsson è crollata del 6% dopo aver avvertito di una potenziale multa da parte delle autorità statunitensi per un'indagine sulla corruzione in Iraq. Perde terreno Ashmore, dopo il calo di 9 miliardi nell'AUM per deflussi in scia alla crisi ucraina. Wizz Air vola in borsa su outlook positivo per l'estate. Andamento piatto per Volkswagen, con l'hedging sulle materie prime che spinge l'utile nel primo trimestre.



Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,091. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.976,9 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 102,9 dollari per barile, in calo dell'1,33%.



In salita lo spread, che arriva a quota +162 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,42%.



Tra gli indici di Eurolandia Francoforte avanza dello 0,33%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,51%.



Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,31%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 27.066 punti.



Sale il FTSE Italia Mid Cap (+0,75%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,52%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Atlantia (+4,93%), Nexi (+2,71%), Campari (+1,36%) e Moncler (+1,24%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Iveco Group, che ottiene -2,16%.



Scivola A2A, con un netto svantaggio dell'1,35%.



In rosso Saipem, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,00%.



Tentenna Telecom Italia, che cede lo 0,76%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Autogrill (+7,48%), Intercos (+4,10%), OVS (+3,12%) e ENAV (+2,89%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su MARR, che prosegue le contrattazioni a -1,88%.



Spicca la prestazione negativa di IREN, che scende dell'1,82%.



Sostanzialmente debole Wiit, che registra una flessione dello 0,99%.



Si muove sotto la parità Banca MPS, evidenziando un decremento dello 0,87%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:



Giovedì 14/04/2022

14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 17,6%)

14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,3%)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 171K unità; preced. 166K unità)

14:30 USA: Prezzi export, mensile (atteso 2,2%; preced. 3%)

14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 2,3%; preced. 1,4%).