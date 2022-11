Mercati europei positivi. Focus su banche centrali

(Teleborsa) -, mentre cresce l'attesa per l'intervento di oggi delche potrebbe fornire ulteriori indicazioni sulla politica monetaria statunitense. Soprattutto sarà importante capire fin dove spingerà il costo del denaro, la banca centrale americana, nel 2023.Sul fronte macroeconomico, osservati speciali sono i dati sull'inflazione di Italia, Francia ed Eurozona, dopo che ieri i prezzi al consumo di Germania e Spagna hanno mostrato segnali di rallentamento. Le aspettative sono di un ridimensionamento del caro vita che potrebbe alimentare le aspettative di in un rallentamento di passo nei rialzi dei tassi da parte della Banca centrale europea.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,45%. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,63%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 78,69 dollari per barile.Sale lo spread, attestandosi a +191 punti base, con un incremento di 9 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,82%.trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,41%; nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 24.585 punti.Tra idi Milano, in evidenza Moncler (+1,90%), Unicredit (+1,45%), CNH Industrial (+0,99%) e Poste Italiane (+0,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo, che ottiene -1,85%.Contrazione moderata per Saipem, che soffre un calo dell'1,24%.Sottotono Prysmian che mostra una limatura dello 0,71%.Deludente A2A, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i, Ferragamo (+2,52%), Carel Industries (+2,36%), Industrie De Nora (+1,93%) e Brunello Cucinelli (+1,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Saras, che ottiene -3,82%.Si concentrano le vendite su Ascopiave, che soffre un calo dell'1,96%.Fiacca Antares Vision, che mostra un piccolo decremento dell'1,40%.Discesa modesta per Acea, che cede un piccolo -0,99%.Tra lepiù importanti:01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -1,5%; preced. -1,7%)08:45: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,2%)08:45: Prezzi produzione, mensile (preced. 1%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,2%; preced. 6,2%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 1%).