Mercati europei positivi dopo crescita Germania più forte delle attese

(Teleborsa) -, aiutati dalla crescita oltre le attese della maggiore economia d'Europa e mentre si attende l'inizio dell'atteso Simposio economico di Jackson Hole. L'è cresciuta dello 0,1% su base trimestrale e dell'1,7% su base annua nel secondo trimestre del 2022, superando le attese degli analisti. Latedesche è invece calata ad agosto, secondo i dati dell'IFO Institute, in un contesto di forte incertezza tra le aziende e con l'economia della Germania che dovrebbe subire una contrazione nel terzo trimestre.Tra gli altri dati macro, è peggiorata lamanifatturiere francesi nel mese di agosto e ha continuato a moderarsi la crescita deiin Spagna nel mese di luglio.Gli analisti e gli investitori cominciano anche a considerare lenelle loro scelte. Glistanno facendo la più grande scommessa contro i titoli di stato italiani dalla crisi finanziaria globale, secondo i dati di S&P Global Market Intelligence riportati dal Financial Times. Il valore totale delle obbligazioni italiane prese in prestito dagli investitori per scommettere su un calo dei prezzi ha raggiunto il livello più alto da gennaio 2008 ad agosto, a oltre 39 miliardi di euro.Guardando alle prossime settimane, "idovrebbero essere, quindi la nostra preferenza va ai titoli con un buon profilo internazionale, con tendenze visibili, o che beneficiano di contratti esistenti o di chiare tendenze di settore (ad esempio, rivoluzione digitale, Recovery Plan) - afferma Intermonte - La solidità dei bilanci è un altro elemento che può fare la differenza".L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,37%. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,70%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%.Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +225 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,58%.composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,67%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,69%, e resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,58%.Ilmostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,48%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 24.623 punti.Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,18%); guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,27%).di Piazza Affari, su di giri ENI (+2,61%).Acquisti a piene mani su Tenaris, che vanta un incremento del 2,24%.Tonica Leonardo che evidenzia un bel vantaggio dell'1,35%.In luce Exor, con un ampio progresso dell'1,10%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -1,43%.Tentenna Recordati, con un modesto ribasso dello 0,90%.Giornata fiacca per Iveco, che segna un calo dello 0,79%.Piccola perdita per Fineco, che scambia con un -0,74%.di Milano, GVS (+1,47%), Saras (+1,46%), Cementir Holding (+1,35%) e ERG (+1,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca MPS, che continua la seduta con -1,83%.Seduta negativa per Intercos, che mostra una perdita dell'1,61%.Sotto pressione SOL, che accusa un calo dell'1,23%.Tentenna Brunello Cucinelli, che cede lo 0,97%.