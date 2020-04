Mercati europei positivi, compresa Milano che snobba Fitch

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dove Piazza Affari registra al momento la migliore performance grazie alle imminenti misure di allentamento di lockdown, mentre sembra snobbare il rating a sorpresa da parte di Fitch.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,45%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.707,4 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+12,24%), che raggiunge 13,85 dollari per barile, dopo essere salito oltre i 14 dollari.Lo Spread peggiora, toccando i +228 punti base, con un aumento di 9 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,79%.resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,26%. In luce Londra, con un ampio progresso dello 0,76%. Piatta Parigi, che tiene la parità., con il FTSE MIB che sale dello 0,66% a 17.793 punti.In luce sul listino milanese i comparti chimico (+2,30%), materie prime (+1,82%) e tecnologia (+1,49%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti viaggi e intrattenimento (-1,31%), beni per la casa (-0,94%) e media (-0,48%).di Piazza Affari, svetta Leonardo che segna un importante progresso del 4,02%.Vola Azimut, con una marcata risalita del 3,82%.Brilla ENI, con un forte incremento (+2,54%).Ottima performance per Prysmian, che registra un progresso del 2,39%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che ottiene -3,40%.Pesante Nexi, che segna una discesa di ben -2,03 punti percentuali.Moncler scende dell'1,86%.Calo deciso per Amplifon, che segna un -1,32%.del FTSE MidCap, OVS (+6,03%), Saras (+4,61%), Guala Closures (+4,53%) e Fincantieri (+4,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su ERG, che prosegue le contrattazioni a -2,22%.Sotto pressione Datalogic, con un forte ribasso dell'1,98%.Soffre De' Longhi, che evidenzia una perdita dell'1,72%.Preda dei venditori Mediaset, con un decremento dell'1,69%.