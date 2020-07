Mercati europei positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Andamento positivo anche per Piazza Affari.Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,133. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,60%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,63%, scendendo fino a 39,89 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,24%.sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dell'1,32%, buoni spunti su Londra, che mostra un ampio vantaggio dell'1,35%, e incandescente Parigi, che vanta un incisivo incremento dell'1,56%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,89%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 21.744 punti.In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+0,81%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del FTSE Italia Star (+0,77%).Si distinguono a Piazza Affari i settori vendite al dettaglio (+3,57%), telecomunicazioni (+3,19%) e tecnologia (+2,26%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni industriali, che riporta una flessione di -1,22%.Tra idi Milano, in evidenza Telecom Italia (+5,31%), Leonardo (+3,70%), Pirelli (+2,83%) e CNH Industrial (+2,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -12,36%.Al Top tra le azioni italiane a, Technogym (+6,59%), Saras (+5,48%), BPER (+4,12%) e MARR (+3,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Farmafactoring, che prosegue le contrattazioni a -2,33%.Pesante RCS, che segna una discesa di ben -2,33 punti percentuali.Preda dei venditori Aeroporto di Bologna, con un decremento dell'1,65%.Si concentrano le vendite su Banca MPS, che soffre un calo dell'1,54%.