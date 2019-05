Mercati europei positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Segnali cautamente rialzisti giungono dai mercati europei anche se gli investitori restano preoccupati per una possibile escalation delle tensioni commerciali tra USA e Cina., la giornata odierna sarà movimentata da diverse indicazioni, tra cui spicca ilche misura la fiducia delle imprese tedesche, oltre che i dati sul. Per quanto riguarda l'Italia, attenzione all'da parte del Tesoro., poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,124. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.297,5 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%.Invariato lo spread, che si posiziona a +278 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,72%.Francoforte, segna un incremento marginale dello 0,25%. Denaro su Londra, che registra un rialzo dello 0,70%, seguita da Parigi, che sale di un frazionale +0,57%., con il FTSE MIB, che avanza a 20.691 punti.In buona evidenza a Milano i comparti tecnologia (+1,45%), automotive (+1,10%) e sanitario (+1,10%).Nel listino, i settori alimentare (-2,74%) e chimico (-0,56%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, ottima performance per Prysmian, che registra un progresso del 6,12% grazie ai forti risultati trimestrali.Exploit di Unipol, che mostra un rialzo del 3,02%.Su di giri Amplifon (+2,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Campari, che continua la seduta con -2,78%.Piccola perdita per Snam, che scambia con un -0,88%.Al Top tra le azioni italiane a, Banca Ifis (+4,61%), Saras (+4,21%), doBank (+3,49%) e Falck Renewables (+2,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Rai Way, che ottiene -2,03%. Scivola Interpump, con un netto svantaggio dell'1,99%.In rosso Credito Valtellinese, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%.