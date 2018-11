Mercati europei positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Aprono al rialzo le principali borse del Vecchio Continente, Milano compresa, in scia al rimbalzo messo a segno dai mercati statunitensi, la vigilia e, l'intonazione positiva delle piazze asiatiche, ad eccezione di Tokyo.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%, in una giornata ricca di dati macroeconomici. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,43%), raggiunge 57,27 dollari per barile.Lo Spread fa un piccolo, con un calo dell'1,34% a quota 309 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,46%.Francoforte, mostra un progresso dello 0,69%. Andamento positivo per Londra, che avanza dello 0,71%. Ben comprata Parigi, che segna un rialzo dello 0,83%.sul FTSE MIB dello 0,55%.In buona evidenza a Milano i comparti sanitario (+1,29%), costruzioni (+1,09%) e automotive (+1,02%).di Milano, troviamo Brembo (+1,81%), Ferragamo (+1,58%), Recordati (+1,38%) e Pirelli (+1,32%).Frazionali guadagni si registrano per TIM (+0,46%) in attesa della riunione del CdA, il 18 novembre, per la nomina del nuovo AD.Tra i bancari, sulla parità Carige che ha fissato per il 22 dicembre l'assemblea per l'ok all'aumento di capitale.I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -1,42%. Seduta negativa per Prysmian, che mostra una perdita dell'1,24%.Focus inoltre su Salini Impregilo che ha presentato una manifestazione d'interesse preliminare e non vincolante per le attività collegate al settore costruzioni di Astaldi (titolo congelato agli scambi con rialzo teorico del 22%).Al Top tra le azioni italiane a, Fincantieri (+4,37%) che ha firmato un nuovo contratto. Bene inoltre Carel Industries (+2,45%), Gima TT (+2,34%) e FILA (+1,78%). Giù, invece, Rai Way, -1,51%.