Mercati europei orientati al rialzo

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente dopo il finale positivo di Tokyo e quello invariato di Wall Street., con il surplus stimato in aumento a settembre.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,54%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 56,79 dollari per barile.Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +162 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,28%.bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,38%, sostanzialmente tonica Londra, che registra una plusvalenza dello 0,29%, e guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,69%.; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 25.677 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,52%), come il FTSE Italia Star (0,7%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti tecnologia (+1,35%), media (+1,15%) e servizi finanziari (+0,88%).Il settore chimico, con il suo -2,61%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata Saipem, che segna un forte rialzo dell'1,77%.Unipol avanza dell'1,57%.Si muove in territorio positivo Prysmian, mostrando un incremento dell'1,48%.Denaro su Diasorin, che registra un rialzo dell'1,37%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Fineco, che continua la seduta con -0,87%.Tentenna Italgas, che cede lo 0,68%.Al Top tra le azioni italiane a, Datalogic (+5,35%), Zignago Vetro (+3,14%), Credito Valtellinese (+3,11%) e Reply (+2,89%).Le peggiori performance, invece, si registrano su ERG, che ottiene -1,68%.Si concentrano le vendite su Cerved Group, che soffre un calo dell'1,03%.Vendite su Ivs Group, che registra un ribasso dell'1,02%.Sostanzialmente debole IREN, che registra una flessione dello 0,79%.