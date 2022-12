Mercati europei ingessati. Future USA positivi

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei che confermano l'impostazione prudente dell'avvio mentre arrivano segnali positivi dai derivati statunitensi, lasciando presagire una partenza tonica per la borsa di Wall Street, più tardi. Attesi nel pomeriggio i dati sulcon la vendita di case in corso e la lettura dell'che sintetizza lo stato del settore manifatturiero nel distretto.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,064. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.804,2 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 79,3 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +210 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,57%.resta vicino alla parità Francoforte (+0,12%), tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dello 0,91%; composta Parigi, che cresce di un modesto +0,27%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,21%, mentre, al contrario, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 25.923 punti.Tra idi Milano, in evidenza Amplifon (+1,68%), ERG (+1,59%), Interpump (+1,22%) e Unicredit (+0,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -2,60%.Sostanzialmente debole CNH Industrial, che registra una flessione dell'1,11%.Si muove sotto la parità Hera, evidenziando un decremento dello 0,82%.Contrazione moderata per Poste Italiane, che soffre un calo dello 0,56%.del FTSE MidCap, CIR (+3,64%), Tinexta (+1,56%), Mutuionline (+1,49%) e Mfe B (+1,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS, che ottiene -5,02%.Preda dei venditori Juventus, con un decremento del 2,74%.Si concentrano le vendite su Ariston Holding, che soffre un calo dell'1,81%.Sottotono Carel Industries che mostra una limatura dell'1,47%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. -3,2%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,8%; preced. -4,6%)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,4%)10:00: M3, annuale (atteso 5%; preced. 5,1%).