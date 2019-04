Mercati europei ingessati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Il focus degli investitori resta concentrato sul flusso delle trimestrali in arrivo dall'Europa e da Oltreoceano. Gli scambi sono sottili a Piazza Affari complice la festività del 25 Aprile.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.276,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,35%.Invariato lo spread, che si posiziona a +267 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,66%.Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia. Discesa modesta per Londra -0,29%. Dimessa Parigi con un calo frazionale dello 0,27%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 21.757 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori viaggi e intrattenimento (+1,76%), vendite al dettaglio (+0,77%) e chimico (+0,67%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori materie prime (-1,50%) e immobiliare (-0,41%).di Milano, troviamo Juventus (+6,35%), Azimut (+2,14%), Banca Generali (+1,55%) e UBI Banca (+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris, che ottiene -1,51%.Tentenna Ferrari, con un modesto ribasso dello 0,74%.di Milano, Ascopiave (+2,42%), Cairo Communication (+1,85%), Gima TT (+1,60%) e Danieli (+1,58%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Saras, che ottiene -1,90%.