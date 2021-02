© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela, pur mostrando qualche segnale di recupero sopra la parità. Il focus degli investitori è sulle trimestrali e sull'inflazione americana, mentre in serata è attesosul mercato del lavoro statunitense.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,33%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,34%.Invariato lo spread, che si posiziona a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,50%.ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 23.327 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share che si posiziona a 25.414 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Si distinguono a Piazza Affari i settori materie prime (+1,99%), utility (+1,28%) e immobiliare (+0,87%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti chimico (-0,65%), assicurativo (-0,46%) e sanitario (-0,43%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce BPER, con un ampio progresso dell'1,42%.Andamento positivo per Enel, che avanza di un discreto +1,38%.Ben comprata Terna, che segna un forte rialzo dell'1,18%.Bilancio positivo per A2A, che vanta un progresso dello 0,96%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Generali, che ottiene -1,10%.Soffre Interpump, che evidenzia una perdita dell'1,08%.Discesa modesta per Prysmian, che cede un piccolo -0,92%.Pensosa Banco BPM, con un calo frazionale dello 0,87%.del FTSE MidCap, Fincantieri (+7,88%), La Doria (+3,30%), Technogym (+2,59%) e Sanlorenzo (+2,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su SOL, che continua la seduta con -2,32%.Preda dei venditori Avio, con un decremento dell'1,98%.Si concentrano le vendite su doValue, che soffre un calo dell'1,29%.Vendite su Credem, che registra un ribasso dell'1,15%.