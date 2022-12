Mercati europei in stand-by in seduta con pochi spunti e scambi

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità, in una seduta con volumi e spunti limitati a causa dell'imminente ponte natalizio.Sul fronte macroeconomico, è proseguita a ottobre la flessione congiunturale dell'indice destagionalizzato del, seppure in leggera attenuazione rispetto al mese precedente. Nel terzo trimestre l'si è contratta un po' più di quanto precedentemente stimato., vicepresidente della Banca centrale europea (BCE), ha affermato che "potrebbero diventare la nuova norma nel breve termine" e che "dovremmo aspettarci di aumentare i tassi di interesse a questo ritmo per un periodo di tempo".Per quanto riguarda gli annunci societari, Maire Tecnimont ha annunciato che le sue controllate si sono aggiudicateper un valore complessivo di circa 280 milioni di dollari.Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,065. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.817 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 79,41 dollari per barile.Si riduce di poco lo spread, che si porta a +209 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre ilsi attesta al 4,40%.poco mosso Francoforte, che mostra un +0,07%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,46%, e sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato +0,19%.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 24.119 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 26.136 punti.Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,33%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,32%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Saipem, che vanta un incremento del 3,87%.Buoni spunti su Tenaris, che mostra un ampio vantaggio dell'1,50%.DiaSorin avanza dell'1,25%.Si muove in modesto rialzo Recordati, evidenziando un incremento dello 0,92%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Iveco, che prosegue le contrattazioni a -1,13%.Sottotono Stellantis che mostra una limatura dello 0,68%.Deludente Moncler, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca Pirelli, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%.Al Top tra le azioni italiane a, Juventus (+4,69%), Maire Tecnimont (+2,00%), OVS (+1,71%) e Safilo (+1,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS, che ottiene -1,61%.Discesa modesta per Brunello Cucinelli, che cede un piccolo -1%.Pensosa Industrie De Nora, con un calo frazionale dello 0,93%.Tentenna IREN, con un modesto ribasso dello 0,74%.