(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. Intanto l'Eurostat ha segnalato che ilnel quarto trimestre 2020.Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,22%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,32%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 59,8 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +91 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,53%.ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 23.588 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 25.712 punti.Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (-0,04%); guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,26%).In buona evidenza a Milano i comparti alimentare (+1,28%), vendite al dettaglio (+0,82%) e petrolio (+0,63%).Nel listino, i settori immobiliare (-1,35%), materie prime (-1,35%) e servizi finanziari (-0,80%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, exploit di Saipem, che mostra un rialzo del 3,10%.Su di giri Tenaris (+2,68%).Bilancio decisamente positivo per Campari, che vanta un progresso dell'1,40%.Performance modesta per Interpump, che mostra un moderato rialzo dello 0,83%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediobanca, che continua la seduta con -1,19%.Discesa modesta per Poste Italiane, che cede un piccolo -0,82%.Pensosa Banca Generali, con un calo frazionale dello 0,82%.Tentenna BPER, con un modesto ribasso dello 0,82%.Al Top tra le azioni italiane a, Saras (+9,75%), Sanlorenzo (+1,99%), doValue (+1,88%) e ASTM (+1,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Mutuionline, che ottiene -2,36%.Si concentrano le vendite su Technogym, che soffre un calo dell'1,90%.Vendite su De' Longhi, che registra un ribasso dell'1,51%.Seduta negativa per Fincantieri, che mostra una perdita dell'1,39%.