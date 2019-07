Mercati europei in stand-by

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee in attesa del Job Report USA. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,127. L'Oro mantiene la posizione su 1.414,3 dollari l'oncia. Il petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta con un calo dell'1,33%.Giù lo spread, che scende a +203 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,64%.nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,32%, si muove sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,25%.; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 24.091 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,01%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).Buona la performance a Milano dei comparti alimentare (+0,71%) e chimico (+0,51%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti tecnologia (-1,12%), materie prime (-0,63%) e beni industriali (-0,59%).di Milano, troviamo Azimut (+0,97%), A2A (+0,95%), Banco BPM (+0,75%) e Campari (+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics, che ottiene -1,39%.Si concentrano le vendite su CNH Industrial, che soffre un calo dell'1,16%.Contrazione moderata per Pirelli, che soffre un calo dello 0,94%.Sottotono Exor che mostra una limatura dello 0,84%.Al Top tra le azioni italiane a, Banca MPS (+10,79%), Credito Valtellinese (+4,96%), Tinexta (+2,81%) e Biesse (+2,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Aeroporto di Bologna, che continua la seduta con -2,94%.Tonfo di Salini Impregilo, che mostra una caduta del 2,21%.Vendite su Interpump, che registra un ribasso dell'1,96%.Seduta negativa per Datalogic, che mostra una perdita dell'1,93%.