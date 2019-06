Mercati europei in rosso, inclusa Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con gli investitori preoccupati per l'escalation delle. Nel frattempo sperano in unda parte della banca centrale americana. In chiave Fedstatunitense.Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,132. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.335,5 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 51,83 dollari per barile, in netto calo del 2,70%.In salita lo spread, che arriva a quota +260 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,36%.Francoforte, mostra un ribasso dello 0,41%. Giù anche Londra che segna un calo dello 0,68% e Parigi che scambia con un -0,58%., cede lo 0,65% sul FTSE MIB.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori materie prime (-2,61%), tecnologia (-1,43%) e chimico (-1,36%).di Milano, troviamo Amplifon (+1,05%) e Banca Generali (+0,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su BPER, che continua la seduta con -2,93%. Giù anche Banco BPM, che soffre un decremento del 2,14%.Nel settore oil, crolla Tenaris, con una flessione del 2,58% nel giorno in cui ha fatto sapere che il CdA proporrà il delisting delle azioni dalla Borsa di Buenos Aires.Tra i, Gima TT (+5,43%) premiata dal mercato che ha apprezzato il piano di fusione con IMA. In denaro, inoltre, Falck Renewables (+2,37%), Mediaset (+1,16%) e Italmobiliare (+0,75%).Tra i titoli in negativo, invece, Biesse, che continua la seduta con -4,68%. Pessima performance per Maire Tecnimont, che registra un ribasso del 3,45%.