Mercati europei in ribasso dopo nuove strette monetarie

(Teleborsa) -. Gli investitori si sono trovati a digerire le(sia la Federal Reserve che la Bank of England hanno alzato i tassi di 75 punti base) e le, che hanno confermato le preoccupazioni sull'andamento dell'economia nel Vecchio Continente."Ovviamente la situazione macroeconomica in Europa è più impegnativa, il che mi fa riflettere, personalmente - ha detto Richard Palmer, CFO di Stellantis -, in base alla macro macroeconomica". Preoccupazioni simili sono state segnalate anche da Nicolas Peter, CFO di BMW: l'inflazione elevata e l'aumento dei tassi di interesse stanno causando "il deterioramento delle condizioni dei consumatori, che influenzerà il loro comportamento nei prossimi mesi. Continuiamo quindi ad aspettarci che i".Tra le, Technogym ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con una crescita del fatturato del 17,4% a 498,7 milioni di euro e segnalato "una raccolta ordini in crescita". Iren ha effettuato investimenti pari a 1.073 milioni di euro nei 9 mesi 2022, in crescita di 1,8 volte rispetto al 30 settembre 2021, anche se l'utile netto ha sofferto dei provvedimenti governativi sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Ariston ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con ricavi superiori a 1,7 miliardi di euro, ma ha segnalato problemi negli stabilimenti alluvionati delle Marche.Sessione negativa per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,71%. Perde terreno l'oro, che scambia a 1.644,3 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,08%. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 88,59 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +216 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,41%.crolla Francoforte, con una flessione dello 0,94%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,62%, e deludente Parigi, che si adagia sotto i livelli della vigilia (-0,52%).Sessione debole per il, che termina con un calo dello 0,43% sul FTSE MIB, mentre scende dello 0,46% il FTSE Italia All-Share. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,61%); come pure, negativo il FTSE Italia Star (-0,75%).Tra lea grande capitalizzazione, tonica Telecom Italia che evidenzia un bel vantaggio del 3,22%.Bilancio positivo per Tenaris, che vanta un progresso dell'1,41%.Sostanzialmente tonico ENI, che registra una plusvalenza dell'1,40%.Guadagno moderato per Saipem, che avanza dell'1,28%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Stellantis, che ha terminato le contrattazioni a -3,26%.Soffre Moncler, che evidenzia una perdita del 2,78%.Preda dei venditori Pirelli, con un decremento del 2,77%.Si concentrano le vendite su Italgas, che soffre un calo del 2,46%.del FTSE MidCap, Ascopiave (+6,14%), Cementir Holding (+3,15%), CIR (+3,07%) e Saras (+3,00%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Ariston Holding, che ha chiuso a -8,13%.Vendite a piene mani su Italmobiliare, che soffre un decremento del 5,60%.Vendite su Mfe B, che registra un ribasso del 3,60%.Seduta negativa per GVS, che mostra una perdita del 3,15%.