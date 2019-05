Mercati europei in rialzo su speranze accordo commerciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Il sentiment degli investitori è sostenuto dalla speranza di una soluzione della disputa commerciale tra Washington e Pechino nonostante l'aumento dei dazi USA sui beni cinesi sia entrato in vigore proprio oggiSul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,123. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.285,9 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,71%.Invariato lo spread, che si posiziona a +269 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,65%.Francoforte segna un discreto guadagno dell'1,07%. Denaro anche su Londra +0,34%, e Parigi +0,77%. Bene il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,88%.Si distinguono a Piazza Affari i settori beni per la casa (+2,11%), materie prime (+1,39%) e servizi finanziari (+1,26%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto sanitario, che riporta una flessione di -1%.Tra idi Milano, in evidenza Unipol (+5,40%) spinto dalle indicazioni sul nuovo piano industriale al 2021. Bene inoltre zimut (+2,90%) e Moncler (+2,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Recordati, che continua la seduta con -2,37%.Sotto pressione Amplifon, che accusa un calo dell'1,10%.di Milano, Falck Renewables (+4,23%), Brunello Cucinelli (+3,52%), Aeroporto di Bologna (+3,42%) e Fincantieri (+2,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Piaggio, che continua la seduta con -1,93%.Scivola Tod's, con un netto svantaggio dell'1,84%.In rosso Banca Ifis, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,21%.Spicca la prestazione negativa di Ascopiave, che scende dell'1,01%.