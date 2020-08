Mercati europei in cerca di direzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con gli occhi degli investitori su dati macro e sulla pubblicazione dei, alla ricerca di indizi di possibili cambiamenti nella politica dell'istituto centrale americano.Sullo sfondo restano elementi di incertezza legati allache alimentano i dubbi sulla forza della ripresa economica a livello mondiale.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,194. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,59%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,91%) si attesta su 42,5 dollari per barile.Aumenta di poco lo spread, che si porta a +140 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,92%.resta vicino alla parità Francoforte (+0,11%), piatta Londra. Senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Debole il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 19.842 punti.Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (-0,1%); sulla stessa linea, pressoché invariato il FTSE Italia Star (+0,07%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori viaggi e intrattenimento (+1,15%), sanitario (+0,81%) e alimentare (+0,75%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materie prime (-1,47%), immobiliare (-0,73%) e vendite al dettaglio (-0,73%).Tra idi Milano, in evidenza DiaSorin (+1,13%), Campari (+0,87%), Moncler (+0,83%) e Fineco (+0,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris, che prosegue le contrattazioni a -1,60%.In rosso Saipem, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%.Spicca la prestazione negativa di Atlantia, che scende dell'1,23%.Unipol scende dell'1,09%.Al Top tra le azioni italiane a, Banca MPS (+1,95%), La Doria (+1,48%), Falck Renewables (+1,31%) e Cerved Group (+1,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Aeroporto di Bologna, che prosegue le contrattazioni a -1,96%.Calo deciso per B.F, che segna un -1,89%.Sotto pressione Acea, con un forte ribasso dell'1,67%.Soffre Brunello Cucinelli, che evidenzia una perdita dell'1,58%.