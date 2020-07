Mercati europei giù assieme a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, a braccetto con le altre Borse europee, in una giornata dominata dal sentiment negativo. pesano le prospettive di recessione ed i risultati delle società quotate spesso negativi.Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%. Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +152 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,97%.pesante Francoforte, che segna una discesa di ben -2,42 punti percentuali, seduta drammatica per Londra, che crolla dell'1,69%, e Parigi scende dell'1,32%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con il FTSE MIB che sta lasciando sul terreno il 2,19%.di Milano, troviamo Tenaris (+0,85%) e Nexi (+0,77%).La peggiore è ENI, che registra un -4,99%.Calo deciso per Unicredit, che segna un -4,41%.Sensibili perdite per Fineco, in calo del 3,98%.In apnea Banco BPM, che arretra del 3,86%.