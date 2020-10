Mercati europei e Milano positivi con notizie positive su Tump

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in scia alla performance positiva dei mercati asiatici e all'impennata del petrolio. A dare linfa alle borse ha contribuito la notizia delle dimissioni di Trump dall'ospedale nella giornata di oggi.Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,29%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,78%.si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,74%, passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,65%, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,91%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,84%.Tra idi Milano, in evidenza CNH Industrial (+3,79%).Brilla Nexi (+3,02%), dopo il via libera alla fusione con SIA.Corrono anche Poste Italiane (+2,99%) e Azimut (+2,64%).Fra i pwggiori BPER, che continua la seduta con -7,91%.Pensosa Ferrari, con un calo frazionale dello 0,97%.Tentenna Exor, con un modesto ribasso dello 0,51%.del FTSE MidCap, MARR (+5,24%), Saras (+4,39%), Guala Closures (+3,83%) e Anima Holding (+2,86%).Le più forti vendite su Mutuionline, che prosegue le contrattazioni a -3,86%.Sotto pressione Banca Popolare di Sondrio, che accusa un calo dell'1,50%.Giornata fiacca per Juventus, che segna un calo dello 0,87%, dopo la vittoria a tavolino con il Napoli bloccato dal Covid.Piccola perdita per B.F, che scambia con un -0,84%.