Mercati europei deboli, restano alti timori inflazione

(Teleborsa) - Sono stabili i valori per la Borsa di Milano, che trova slancio dalla performance positiva evidenziata dai titoli del comparto bancario, mentre si muove in deciso calo la maggior parte dei mercati europei seppur sopra i minimi di giornata grazie al bilancio positivo della borsa americana, (l'S&P-500 vanta un progresso dello 0,31%). Gli investitori hanno scelto un atteggiamento prudente dopo la nuova tornata di macro arrivata oggi dagli Stati Uniti, monitorando le mosse delle banche centrali, davanti agli impatti dei lockdown in Asia e all'andamento della guerra in Ucraina.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua gli scambi a 1,06 Euro / Dollaro USA, con un aumento dell'1,28%. Giornata di forti guadagni per l'oro, che segna un rialzo dell'1,59%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 110,3 dollari per barile.



Aumenta di poco lo spread, che si porta a +195 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,89%.



Tra i listini europei spicca la prestazione negativa di Francoforte, che scende dello 0,90%, crolla Londra, con una flessione dell'1,82%; Parigi scende dell'1,26%. Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09% sul FTSE MIB, mentre, al contrario, chiude in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 26.301 punti.

Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,91 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,07 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,54 miliardi.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza DiaSorin, che mostra un forte incremento del 2,25%.



Svetta Saipem che segna un importante progresso del 2,18%.



Vola Banco BPM, con una marcata risalita del 2,17%.



Brilla Prysmian, con un forte incremento (+2,03%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Amplifon, che ha chiuso a -2,98%.



Vendite a piene mani su Tenaris, che soffre un decremento del 2,58%.



Pessima performance per Campari, che registra un ribasso del 2,10%.



Calo deciso per CNH Industrial, che segna un -1,9%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Danieli (+4,81%), Wiit (+3,59%), Banca MPS (+2,87%) e Alerion Clean Power (+2,45%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Antares Vision, che ha terminato le contrattazioni a -3,70%.



Sessione nera per Brunello Cucinelli, che lascia sul tappeto una perdita del 3,66%.



In perdita MARR, che scende del 3,31%.



Pesante Ferragamo, che segna una discesa di ben -2,97 punti percentuali.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:



Giovedì 19/05/2022

00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 3,7%; preced. -9,8%)

01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -1.150 Mld ¥; preced. -414,1 Mld ¥)

14:30 USA: PhillyFed (atteso 16 punti; preced. 17,6 punti)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 197K unità)

16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%).