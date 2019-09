Mercati europei deboli. Dopo BCE si guarda a Fed

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con l'attenzione degli investitori che si sta già rivolgendo all'appuntamento con la Federal Reserve di domani, mercoledì 18 settembre.Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,21%. Sul fronte macroeconomico, è stato diffuso il dato sullo Zew tedesco che ha segnalato un miglioramento dell'indicatore anche se resta in territorio negativo. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.498,8 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,64%), che ha toccato 61,87 dollari per barile.Sale lo spread, attestandosi a +137 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,88%.resta vicino alla parità Francoforte (-0,17%). Guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,21%. Piatta Parigi, che tiene la parità. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 21.891 punti, con uno scarto percentuale dello 0,36%.In buona evidenza a Milano i comparti viaggi e intrattenimento (+1,42%), sanitario (+0,96%) e utility (+0,62%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti costruzioni (-1,46%), telecomunicazioni (-1,14%) e tecnologia (-1,06%).di Piazza Affari, svetta Nexi che segna un importante progresso del 2,24%, sostenuta dalSi muove in territorio positivo Diasorin, mostrando un incremento dell'1,28%.Piccoli passi in avanti per Recordati, che segna un incremento marginale dello 0,97%.Giornata moderatamente positiva per Atlantia, che sale di un frazionale +0,93% in vista del CdA che si terrà oggi.Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian, che ottiene -4,43% penalizzata dalla decisione della concorrente americana Corning di peggiorare le stime su due delle cinque divisioni e l'annuncio di un piano di tagli dei costi.In caduta libera Fineco, che affonda del 2,38%.Pesante Banco BPM, che segna una discesa di ben -2,05 punti percentuali.di Milano, ERG (+2,71%), Autogrill (+2,55%), Tinexta (+1,92%) e Sesa (+1,71%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cementir, che prosegue le contrattazioni a -2,37%.Giù Anima Holding, che crolla del 2,33%.