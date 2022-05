Mercati europei deboli dopo affondo Wall Street

(Teleborsa) - Si muove all'insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, Piazza Affari inclusa, dopo il crollo di Wall Street, la vigilia, con l'alta inflazione e la scarsa crescita economica, cosiddetta "stagflazione" che sta pesando sull'umore degli investitori.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.880 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,96%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +200 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,05%.



Tra le principali Borse europee pensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,61%, tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,52%; si concentrano le vendite su Parigi, che soffre un calo dello 0,75%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 23.764 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 25.944 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+2,91%), BPER (+2,25%), Stellantis (+2,00%) e Iveco Group (+1,69%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari, che prosegue le contrattazioni a -2,26%.



Vendite su Telecom Italia, che registra un ribasso dell'1,68%.



Seduta negativa per Amplifon, che mostra una perdita dell'1,50%.



Sotto pressione Moncler, che accusa un calo dell'1,46%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Datalogic (+1,81%), Antares Vision (+1,09%), GVS (+1,00%) e Illimity Bank (+0,96%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Carel Industries, che ottiene -3,72%.



In apnea Reply, che arretra del 3,03%.



Tonfo di Danieli, che mostra una caduta del 2,42%.



Lettera su Wiit, che registra un importante calo del 2,35%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti:



Venerdì 06/05/2022

08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso -1%; preced. 0,1%)

08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (preced. 0,4%)

10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,7%)

10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,6%)

14:30 USA: Variazione occupati (atteso 391K unità; preced. 431K unità).