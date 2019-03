Mercati europei cauti. Piazza Affari leggermente positiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in particolare da FCA su rumors di fusione.Riflettori puntati sulla BCE, con il Presidente dell'Eurotower, Mario Draghi, che in merito al rallentamento dell'economia ha parlato di "una dinamica più moderata che non prelude per forza un crollo", ribadendo che "resta necessaria una politica monetaria accomodante".Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.318,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%.Lo Spread peggiora, toccando i +257 punti base, con un aumento di 9 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,52%.trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 23.236 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,57%), come il FTSE Italia Star (0,4%).Si distinguono a Piazza Affari i settori costruzioni (+2,16%), automotive (+2,06%) e chimico (+1,45%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-0,78%), utility (-0,56%) e materie prime (-0,43%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per Fiat Chrysler, che registra un progresso del 3,67% su un possibile interesse di Renault e Nissan.Exploit di Exor, che mostra un rialzo del 2,14%.Bilancio decisamente positivo per Banco BPM, che vanta un progresso dell'1,99%.Buona performance per Azimut, che cresce dell'1,59%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon, che continua la seduta con -2,70%.Sotto pressione Terna, con un forte ribasso dell'1,34%.Si muove sotto la parità Italgas, evidenziando un decremento dello 0,91%.Contrazione moderata per Snam, che soffre un calo dello 0,82%.Tra i, Carel Industries (+7,49%), Fincantieri (+3,68%), Salini Impregilo (+3,22%) e Saras (+1,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Inwit, che continua la seduta con -1,11%.