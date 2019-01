Mercati europei cauti. Milano si allinea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, dopo una settimana avviata con debolezza.Sul sentiment degli investitori pesano più fattori, come i dati sul PIL cinese, il taglio delle stime di crescita dell'FMI e le rinnovate tensioni commerciali, riacutizzate da un'indiscrezione del Financial Times. Secondo il quotidiano finanziariovolto a calmierare le tensioni. Rumors peraltro, ma che non calma il nervosismo tra gli operatori.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,136. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.285,5 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 53,11 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +250 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,74%.Francoforte, mostra un calo dello 0,21%, mentre Londra, cede lo 0,4%. Ferma sulla parità Parigi, così come Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 19.424 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori telecomunicazioni (+0,78%), viaggi e intrattenimento (+0,64%) e materie prime (+0,62%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti sanitario (-0,54%) e tecnologia (-0,48%).Tra lea grande capitalizzazione, tonica Telecom Italia che evidenzia un bel vantaggio dell'1,19%, reduce da forti ribassi in Borsa.In luce Saipem, con un ampio progresso dell'1,05%.I più forti ribassi, invece, si verificano su BPER, che continua la seduta con -1,77%. Preda dei venditori anche UBI Banca, con un decremento dell'1,11%.Al Top tra le azioni italiane a, Falck Renewables (+1,43%), Brunello Cucinelli (+1,38%), Cairo Communication (+1,12%) e Mutuionline (+0,85%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su FILA, che prosegue le contrattazioni a -2,25%.