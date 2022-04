Mercati europei cauti in attesa della BCE. Trimestrali in chiaroscuro

(Teleborsa) - Cautela per le borse del Vecchio Continente, che scambiano con un frazionale rialzo in attesa di conoscere le decisioni della Banca centrale europea (BCE). Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Francoforte si trova a dover affrontare l'inflazione galoppante (il mese scorso l'indice dei prezzi al consumo ha raggiunto un +7,5%) e il pericolo che una svolta hawkish aumenti i rischi di crescita e recessione. "Riteniamo che un rallentamento più significativo della crescita rappresenti un rischio chiave, e questo probabilmente impedirà alla BCE di comunicare un aumento imminente dei tassi d'interesse", ha commentato Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM.

A Piazza Affari spicca la performance di Atlantia, dopo che è arrivata l'ufficializzazione dell'OPA lanciata dalla famiglia Benetton e dal fondo statunitense Blackstone. Il corrispettivo è stato fissato a 23 euro per ciascuna azione portata in adesione e l'obiettivo dell'OPA è la revoca delle azioni da Euronext Milan.

A livello si stanno registrando delle trimestrali in chiaroscuro. Hermes guadagna terreno dopo che le sue vendite trimestrali hanno battuto le attese, spinte dal forte appetito per i suoi accessori di lusso, mentre Ericsson è crollata del 6% dopo aver avvertito di una potenziale multa da parte delle autorità statunitensi per un'indagine sulla corruzione in Iraq. Perde terreno Ashmore, dopo il calo di 9 miliardi nell'AUM per deflussi in scia alla crisi ucraina.



L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,091. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,29%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,74%.



Balza in alto lo spread, posizionandosi a +164 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,42%.



Tra le principali Borse europee piatta Francoforte, che tiene la parità, tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,26%, e Parigi avanza dello 0,34%.



Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 24.758 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share, che rimane a 27.021 punti.



Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,5%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,35%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di Atlantia, che mostra un rialzo del 4,93%.



Su di giri Nexi (+2,05%).



In luce Campari, con un ampio progresso dell'1,41%.



Si muove in modesto rialzo Interpump, evidenziando un incremento dello 0,96%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Iveco Group, che ottiene -2,25%.



Si concentrano le vendite su Banco BPM, che soffre un calo dell'1,93%.



Vendite su Saipem, che registra un ribasso dell'1,50%.



Seduta negativa per Hera, che mostra una perdita dell'1,29%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Autogrill (+7,58%), OVS (+3,61%), Safilo (+2,90%) e ENAV (+2,67%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su MARR, che prosegue le contrattazioni a -2,01%.



Sotto pressione IREN, che accusa un calo dell'1,66%.



Scivola Banca MPS, con un netto svantaggio dell'1,10%.



In rosso Tinexta, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,07%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti:



Giovedì 14/04/2022

14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 17,6%)

14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,3%)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 171K unità; preced. 166K unità)

14:30 USA: Prezzi export, mensile (atteso 2,2%; preced. 3%)

14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 2,3%; preced. 1,4%).