Mercati europei cauti. Focus sul simposio di Jackson Hole

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. con gli occhi degli investitori puntati al meeting di Jackson Hole in programma da domani fino al 27 agosto. Venerdì 26 è atteso l'intervento delper carpire maggiori indicazioni sull'entità del rialzo dei tassi che la banca centrale statunitense potrebbe annunciare in occasione della riunione di settembre.Sul mercato valutario, sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,24%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.749,9 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,19%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +231 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,65%.incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, deludente Londra, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; senza slancio Parigi, che negozia con un -0,16%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 22.343 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 24.418 punti, sui livelli della vigilia.Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per DiaSorin, che vanta un progresso dell'1,63%.Resistente Tenaris, che segna un piccolo aumento dello 0,86%.Recordati avanza dello 0,62%.Si muove in modesto rialzo Enel, evidenziando un incremento dello 0,55%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Inwit, che continua la seduta con -1,87%.Sotto pressione Amplifon, che accusa un calo dell'1,63%.Scivola Interpump, con un netto svantaggio dell'1,34%.In rosso Pirelli, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,31%.Al Top tra le azioni italiane a, ERG (+1,40%), Caltagirone SpA (+1,33%), Seco (+1,28%) e Rai Way (+1,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS, che ottiene -2,20%.Spicca la prestazione negativa di Pharmanutra, che scende dell'1,75%.Mondadori scende dell'1,54%.Calo deciso per Banca Popolare di Sondrio, che segna un -1,46%.Tra ledi maggior peso:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,9%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -4%; preced. -8,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -933K barili; preced. -7,06 Mln barili)08:00: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. 0,2%)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 43,2%).