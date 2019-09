Mercati europei a due velocità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, con l'attenzione degli investitori che si sta già rivolgendo all'appuntamento con la Federal Reserve di domani, mercoledì 18 settembre.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,101. Sul fronte macroeconomico, è stato diffuso il dato sullo Zew tedesco che ha segnalato un miglioramento dell'indicatore anche se resta in territorio negativo.Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.497,6 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 62,38 dollari per barile, in calo dello 0,83%.In salita lo spread, che arriva a quota +138 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,89%.piatta Francoforte, che tiene la parità. Seduta senza slancio anche per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,27%. Dimessa Parigi che non evidenzia significative variazioni sui prezzi., con il FTSE MIB che si attesta a 21.919 punti.In luce sul listino milanese i comparti viaggi e intrattenimento (+1,65%), sanitario (+1,24%) e alimentare (+0,78%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni (-1,23%), costruzioni (-0,95%) e tecnologia (-0,86%).Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per Amplifon, che cresce dell'1,74%.Bene Nexi, con un discreto guadagno dell'1,64%, sostenuta dalBuoni spunti su Atlantia, che mostra un ampio vantaggio dell'1,57% in vista delBen impostata Diasorin, che mostra un incremento dell'1,28%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian, che continua la seduta con -4,19%.Seduta negativa per le banche, come UBI Banca, che mostra una perdita dell'1,82%. Sotto pressione Banco BPM, che accusa un calo dell'1,56%.Al Top tra le azioni italiane a, ERG (+3,31%), Autogrill (+2,72%), Tinexta (+2,10%) e Sesa (+1,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Credito Valtellinese, che ottiene -1,67%.