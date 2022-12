Mercati deboli. Milano si allinea

(Teleborsa) -, dopo la chiusura contrastata delle principali borse asiatiche e dei mercati americani. L'entusiasmo per i piani di riapertura di Pechino è stato offuscato dalle vendite che si sono abbattute su Tesla e Apple, in scia alle preoccupazioni per le interruzioni delle loro attività produttive in Cina con l'aumento del numero di casi di Covid-19.Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,063. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,67%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,89% e continua a trattare a 78,83 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +211 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,59%.pensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,26%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +0,7% nel giorno di riapertura dopo la pausa della vigilia; senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18% sul FTSE MIB, mentre, al contrario, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,20%, scambiando a 25.823 punti.di Milano, troviamo Amplifon (+0,56%), ERG (+0,55%) e Telecom Italia (+0,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su CNH Industrial, che prosegue le contrattazioni a -1,37%.Tentenna Saipem, con un modesto ribasso dell'1,28%.Giornata fiacca per Hera, che segna un calo dell'1,02%.Piccola perdita per STMicroelectronics, che scambia con un -0,9%.Tra i, Pharmanutra (+1,44%), CIR (+1,25%), Fincantieri (+0,95%) e Sesa (+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su GVS, che prosegue le contrattazioni a -4,34%.Calo deciso per Juventus, che segna un -3,05%.Sotto pressione Ariston Holding, con un forte ribasso del 2,07%.Tentenna Mfe A, che cede l'1,32%.Tra ledi maggior peso:00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. -3,2%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,8%; preced. -4,6%)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,4%)10:00: M3, annuale (atteso 5%; preced. 5,1%).