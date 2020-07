Mercati deboli. Milano schiva le vendite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,129. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.777,6 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 40,21 dollari per barile, con un calo dell'1,03%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,24%.vendite su Francoforte, che registra un ribasso dell'1,12%, seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dell'1,31%, e sotto pressione Parigi, che accusa un calo dello 0,92%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 20.040 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 21.818 punti.In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,45%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo il FTSE Italia Star (-0,4%).Risultato positivo a Piazza Affari per il settore beni per la casa, con un +0,89% sul precedente.Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti telecomunicazioni (-1,93%), chimico (-1,70%) e vendite al dettaglio (-1,39%).di Milano, troviamo Prysmian (+2,16%), Moncler (+1,93%), DiaSorin (+1,49%) e Italgas (+1,23%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Telecom Italia, che ottiene -2,44%.Scivola Recordati, con un netto svantaggio dell'1,61%.In rosso Saipem, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,24%.Spicca la prestazione negativa di Tenaris, che scende dell'1,08%.del FTSE MidCap, Tod's (+1,20%), Juventus (+1,06%), Sesa (+1,04%) e Mutuionline (+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su ASTM, che ottiene -3,13%.Seduta drammatica per Ascopiave, che crolla del 2,29%.Sensibili perdite per Technogym, in calo del 2,21%.El.En scende dell'1,97%.