Mercati deboli. Milano schiva le vendite

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Tra gli operatori cresce l'attesa per il G20 che si terrà nel fine settimana a Buenos Aires. Il presidente americanoe la controparte cinesesi incontreranno per tentare di sedare la guerra dei dazi mentre il tycoon newyorkese ha deciso che non vedrà il presidente russodopo che la Russia pochi giorni fa ha sequestrato alcune navi ucraine.Intanto sui guarda alla Manovra in Italia, dopo il via libera degli Sherpa dell'Ecofin alla bocciatura Ue che apre la porta alla procedura d'infrazione. Ottimista il ministro dell'Economia, convinto che si possa trovare un accordo con Bruxelles.Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,136. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.221,5 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,73%), che ha toccato 50,56 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +289 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,19%.seduta negativa per Francoforte, che mostra una perdita dello 0,75%, Londra avanza cede lo 0,79%, si muove sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,54%.; rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share, che si posiziona a 20.995 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,25%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,07%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori sanitario (+0,74%), utility (+0,72%) e petrolio (+0,52%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti materie prime (-1,80%), viaggi e intrattenimento (-1,43%) e immobiliare (-1,16%).di Piazza Affari, si muove in modesto rialzo Snam, evidenziando un incremento dello 0,99%.Bilancio positivo per Italgas, che vanta un progresso dello 0,98%.Sostanzialmente tonico Terna, che registra una plusvalenza dello 0,94%.Guadagno moderato per Buzzi Unicem, che avanza dello 0,75%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Brembo, che ottiene -2,56%.In caduta libera Moncler, che affonda del 2,41%.Sotto pressione Tenaris, che accusa un calo dell'1,99%.Scivola Banco BPM, con un netto svantaggio dell'1,88%.di Milano, Maire Tecnimont (+2,94%), Reply (+2,78%), Cerved Group (+2,68%) e Falck Renewables (+2,31%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Biesse, che prosegue le contrattazioni a -4,93%.Pesante FILA, che segna una discesa di ben -4,55 punti percentuali.Seduta drammatica per Acea, che crolla del 3,29%.Sensibili perdite per Banca Popolare di Sondrio, in calo del 2,38%.