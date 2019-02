Mercati deboli. Londra paga dazio con la sterlina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando la debolezza dell'avvio con il focus degli investitori concentrato sulla Brexit che appare sempre più un rebus dalla difficile soluzione.Sul mercato Forex, le aspettative di uno slittamento della scadenza del 29 marzo per il divorzio dall'Ue, stanno galvanizzando la sterlina. A dare linfa alla divisa britannica contribuiscono anche le. Il banchiere ha rassicurato i mercati spiegando che l'istituto adotterà ogni misura necessaria per sostenere l'economia se subirà lo choc di una Brexit senza accordo.Tra le altre valute, leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,136. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.325,2 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 55,51 dollari per barile.Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +262 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,73%.tentenna Francoforte, che cede lo 0,33%. Si concentrano le vendite su Londra che soffre un calo dell'1,22%. Debole anche Parigi che registra una flessione dello 0,37%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 20.416 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori chimico (+0,48%), viaggi e intrattenimento (+0,46%) e utility (+0,42%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti telecomunicazioni (-1,03%), tecnologia (-0,88%) e materie prime (-0,62%).di Milano, troviamo Saipem (+2,29%) fin dall'avvio protagonista nel principale paniere grazie all'avvio di copertura da parte di Berenberg. Attesa per i conti questa settimana.Bene inoltre Diasorin (+1,60%), Ferragamo (+1,03%) e Snam (+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Exor -1,29%, seguita da Telecom Italia, che registra un ribasso dell'1,12%.Seduta negativa inoltre per STMicroelectronics, che mostra una perdita dell'1,05%.Al Top tra le azioni italiane a, Fincantieri (+14,75%), Piaggio (+4,57%), Datalogic (+1,93%) e Cembre (+1,85%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Brunello Cucinelli, che continua la seduta con -2,84%.