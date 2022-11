Mercati deboli guardano a inflazione USA e Midterm

(Teleborsa) -, complice la cautela per l'attesa dell'esito del voto di Midterm negli Stati Uniti, un risultato, quello delle elezioni americane di metà mandato, ancora a tinte fosche. Ma l'attenzione degli operatori è già proiettata verso idi ottobre che saranno diffusi domani, giovedì 10 novembre.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,006. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil) -0,41%, che soffre le restrizioni anti Covid in Cina e l'aumento delle scorte americane.Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +209 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,34%.sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato -0,67%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,45%; tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,32%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 23.692 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 25.640 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra idi Milano, in evidenza Saipem (+5,47%), Iveco (+3,75%), Recordati (+3,25%) e Banco BPM (+2,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Telecom Italia, che continua la seduta con -1,77%.Spicca la prestazione negativa di Amplifon, che scende dell'1,73%.BPER scende dell'1,66%.Giornata fiacca per Ferrari, che segna un calo dell'1,17%.del FTSE MidCap, Zignago Vetro (+3,90%), Intercos (+3,13%), Caltagirone SpA (+2,05%) e SOL (+1,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su IREN, che prosegue le contrattazioni a -2,35%.Calo deciso per Ferragamo, che segna un -2,31%.Sotto pressione Reply, con un forte ribasso del 2,09%.Soffre Juventus, che evidenzia una perdita dell'1,71%.Tra i dati01:50: Partite correnti (atteso 234,5 Mld ¥; preced. 58,9 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,8%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,5%; preced. 0,9%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,12 Mln barili).