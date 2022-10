Mercati cauti su segnali recessione. Milano si allinea

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari dopo che gli indici PMI hanno fornito segnali di recessione per i paesi membri, sposando di fatto l'allarme lanciato dall'FMI. A causa di un "mix tossico di alta inflazione e crescita fiacca, questo inverno più della metà dei paesi dell'area euro sperimenterà una recessione tecnica, con almeno due trimestri consecutivi di contrazione".Non aiutano i segnali giunti, poi, dalla Cina con il PIL cresciuto sopra le attese, ma il trend resta sotto le stime di Pechino. Preoccupa la, per il terzo mandato, che non ha alcuna intenzione di voler cambiare la strategia "zero-Covid", alimentando i timori di una crescita economica sacrificata.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,69%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,4%), che ha toccato 83,01 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +232 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,73%.piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,40%, fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%; composta Parigi, che cresce di un modesto +0,34%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 21.607 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 23.488 punti, sui livelli della vigilia.di Piazza Affari, si muove in territorio positivo Telecom Italia, mostrando un incremento del 2% promossa a "buy" dagli analisti di Banca Akros.Denaro su Pirelli, che registra un rialzo dell'1,73%.Bilancio decisamente positivo per Campari, che vanta un progresso dell'1,64%.Buona performance per Recordati, che cresce dell'1,58%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amplifon, che prosegue le contrattazioni a -2,37%.Vendite a piene mani su Moncler, che soffre un decremento del 2,09%.Sotto pressione Leonardo, che accusa un calo dell'1,57%.Scivola CNH Industrial, con un netto svantaggio dell'1,30%.Al Top tra le azioni italiane a, IREN (+3,33%), Webuild (+2,69%), Brembo (+1,78%) e Zignago Vetro (+1,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che ottiene -2,08%.In rosso Mutuionline, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,74%.Spicca la prestazione negativa di doValue, che scende dell'1,58%.Mfe A scende dell'1,48%.Tra i dati02:30: PMI manifatturiero (atteso 51,3 punti; preced. 50,8 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 47,8 punti; preced. 48,4 punti)10:00: PMI composito (atteso 47,5 punti; preced. 48,1 punti)10:00: PMI servizi (atteso 48,2 punti; preced. 48,8 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 52 punti).